Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, önceki gün soluğu yapımcı aşkı Necati Kocabay ile Kapadokya’da aldı. Peribacaları’nı gezen ikili, nazar boncukları ile süslü ağaç önünde de poz verdi. Sevgilisiyle tatile çıkan Nurgül Yeşilçay, çevreden gelecek kem bakışlara karşı da önlemini aldı.
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NURGÜL YEŞİLÇAY AŞKINI KORUMAYA ALDI!
Oyuncu Nurgül Yeşilçay, bir süredir birlikte olduğu yapımcı Necati Kocabay ile birlikte Kapadokya ziyareti gerçekleştirdi.
Etiketler: nurgül yeşilçay, ege, tatil, kapadokya, necati kocabay
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