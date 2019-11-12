  • BIST 104.026
  • Altın 270,025
  • Dolar 5,7671
  • Euro 6,3633
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAERDOĞAN: SÖZLER TUTULMADI BARIŞ PINARI HAREKÂTI DEVAM EDECEK!

NURGÜL YEŞİLÇAY AŞKINI KORUMAYA ALDI!

»
NURGÜL YEŞİLÇAY AŞKINI KORUMAYA ALDI!
Oyuncu Nurgül Yeşilçay, bir süredir birlikte olduğu yapımcı Necati Kocabay ile birlikte Kapadokya ziyareti gerçekleştirdi.

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, önceki gün soluğu yapımcı aşkı Necati Kocabay ile Kapadokya’da aldı. Peribacaları’nı gezen ikili, nazar boncukları ile süslü ağaç önünde de poz verdi. Sevgilisiyle tatile çıkan Nurgül Yeşilçay, çevreden gelecek kem bakışlara karşı da önlemini aldı.

nurgul-ic.jpg

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • SON DAKİKA… KRİTİK GÖRÜŞME ÖNCESİ SKANDAL TEMAS12 Kasım 2019 Salı 11:04
  • SON DAKİKA… KRİTİK ABD ZİYARETİ ÖNCESİNDE BOMBA ANALİZ: ERDOĞAN’IN B PLANI VAR12 Kasım 2019 Salı 10:57
  • YILMAZ ERDOĞAN ACUN ILICALI’YI NEDEN DİLİNE DOLADI?12 Kasım 2019 Salı 10:48
  • AKP, İBB’DEN ATILAN İŞÇİ SAYISINA EMEKLİ OLANLARI DA EKLEDİ!12 Kasım 2019 Salı 10:38
  • RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI: ERDOĞAN’A GİZEMLİ YENİ DANIŞMAN12 Kasım 2019 Salı 10:30
  • GÜL GÖLGE’DEN AŞK YALANLAMASI!11 Kasım 2019 Pazartesi 17:19
  • DEREN TALU KAPIDA TANINMAYIP SIRANIN SONUNA ATILINCA PANİK YAŞADI!11 Kasım 2019 Pazartesi 16:46
  • DİLAN ÇİÇEK DENİZ SEKSİLİĞİNE ÇOK GÜVENİYOR!11 Kasım 2019 Pazartesi 16:32
  • İMAMOĞLU’NDAN ERDOĞAN’A YANIT GELDİ!11 Kasım 2019 Pazartesi 15:05
  • IŞİD’Lİ TERÖRİSTLER SINIRDIŞI EDİLMEYE BAŞLANDI!11 Kasım 2019 Pazartesi 14:03
    • Seksi Olmayı Seviyorum!
    • Çağla Şikel İtiraf Etti!
    • 8 ildeki 51 ova koruma altına alındı!
    • Nazlı Çelik'ten Türkiye'yi ağlatan konuşma!
    • IŞİD'in seks kölesi yaptığı kadın 3 yıl sonra köyüne döndü
    • Bakanlıklarda pek çok isim görevden alındı
    • Resmi gazete'de yayımlandı!
    • RTÜK'ten inanılmaz cezalar!
    • Darbe girişimi sırasında...
    • Hakimin çete ilişkisi hakkında Danıştay'dan flaş karar
    FOTO GALERİ
    • Şarap gibi kadın
    • Sahilde Yürek Hoplattı!
    • Öyle Pozlar Verdi ki...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim