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Nurgül tiyatroya başlıyor!

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Nurgül tiyatroya başlıyor!
Oyuncu Nurgül Yeşilçay, önceki gün İstinye'de bulunan bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, önceki gün İstinye'de bulunan bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Nurgül Yeşilçay, önceki gün İstinye'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Keyifli halleri ile dikkat çeken oyuncu, ayaküstü gazetecilerle sohbet etti. 
Yakında yeni bir tiyatro oyunuyla hayranları ile bir araya gelmenin heyecanını yaşadığını söyleyen Yeşilcay, "Uzun zamandır tiyatro oyunlarında yoktum. Ama önümüzdeki aylarda, gençlere itap eden bir oyunumuz var" açıklamasında bulundu. Sevgilisi Necati Kocabay ile haklarında evlilik haberlerine de açıklık getiren oyuncu, "Şu an bir şey yok ama hiç belli olmaz. Bu işler kısmet. Neden olmasın?" kafaları karıştırdı.

 

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