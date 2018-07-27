Nur'a söyle, Türkiye duysun!

Yaşar Çakmak gündemi değerlendirdi...

Geçtiğimiz günlerde bütün internet sitelerinde ve gazetelerde yer alan Hadise’nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intihar girişimi çok üzücü bir olaydı. Bir anne kızlarına söz geçiremediği için sinirlenip, böyle bir şey yapmış olabilir. Peki soruyorum, Hadise’nin menajeri gece yarısı Nur Yerlitaş’ı niye arar?

Hadise mi arasın dedi. Bu olay nasıl medyada bir anda yer aldı. Hadise annesini kızdıracak neler yaptı. Ben bu soruların cevaplarını şöyle yorumluyorum.

Kızını dövmeyen, yarın dizini döver. Çok güzel bir atasözüdür. Kızının sahne çalışmaları, bir anda ülkede popüler olması kızları şımarttı. Aslında sırf Hadise değil, ablası ve kardeşi de popüler. Hadise'nin iyi paralar kazanması, bol bol aşk haberleriyle gündeme gelmesi anneyi çileden çıkardı.

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