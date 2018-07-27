Nur'a söyle, Türkiye duysun!

Yaşar Çakmak / Güncel

Geçtiğimiz günlerde bütün internet sitelerinde ve gazetelerde yer alan Hadise’nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intihar girişimi çok üzücü bir olaydı. Bir anne kızlarına söz geçiremediği için sinirlenip, böyle bir şey yapmış olabilir. Peki soruyorum, Hadise’nin menajeri gece yarısı Nur Yerlitaş’ı niye arar?

Hadise mi arasın dedi. Bu olay nasıl medyada bir anda yer aldı. Hadise annesini kızdıracak neler yaptı. Ben bu soruların cevaplarını şöyle yorumluyorum.

Kızını dövmeyen, yarın dizini döver. Çok güzel bir atasözüdür. Kızının sahne çalışmaları, bir anda ülkede popüler olması kızları şımarttı. Aslında sırf Hadise değil, ablası ve kardeşi de popüler. Hadise'nin iyi paralar kazanması, bol bol aşk haberleriyle gündeme gelmesi anneyi çileden çıkardı.

Şöhret ve para hırsı örf ve adetleri bir anda unutturur. Hani bu magazin masa programları yapılıyor ya bence Nur Yerlitaş o programlarda yorum yapacağına, dedikodu programlarında yorumcu olsun. Ben buna inanıyorum bu Hanımefendinin sanat camiasından her şeyden haberi var.

Hadise'nin menajeri Haluk Şentürk'de az değil. Zaten biliniyordu. Bir laf söyle Türkiye duyar. Petek Dinçöz'le, Can Tanrıyar evliyken onların kavgaları da gündeme o dönem Petek'in menajeri olan Haluk Şentürk'ten geçiyordu.

Aile içi sorunmları neden bu kadar dışarıya taşıdılar. Nur Yerlitaş duyunca durur mu, sabah programlarına katılır anlatır. Sanat dünyasında beş kankisine anlatırsa bütün Türkiye duyar. Biliyorsunuz Nur Yerlitaş yaptığı gaflardan dolayı ne hale geldi, hala akıllanamadı.

Hadise, bir an önce kiminle ne konuşacağını bilmeli. Annesinin sözünden çıkmamalı. Ağzından laf duymayanları bilip onlardan uzak durmalı. Dilin kemiği yoktur. Nur Yerlitaş olunca dilin hiç kemiği yoktur..