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Nur Yerlitaş'ın Ani Ölümü Sonrası Acılarını Sosyal Medyada Paylaştılar

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Nur Yerlitaş'ın Ani Ölümü Sonrası Acılarını Sosyal Medyada Paylaştılar
Modacı Nur Yerlitaş’ın vefatı sevenlerini yasa boğdu. Çok sayıda ünlü isim duydukları acıyı sosyal medya hesaplarından dile getirdi.

CENGİZHAN SABUNCU 
Atölyeni açtığın ilk yıldı.İlk diktiğin elbisenin sahibini seyretmeye gitmiştik.çok heyecanlıydın bir o kadar da mutlu...Resmin arkasına 1991 şubat yazmışım. Dün gibi aklımda....Bügün son nefesine kadar yanındaydım.Allah'ın rahmeti üzerine olsun...



BÜLENT ERSOY 
Önce dostum, sonra modacım, canım Nur’um… Niye acele ettin bu kadar? Daha sıradan ben vardım be arkadaşım. Sanatında ordinaryüs, profesör seviyesindeki bilgi birikimin ile mücehhez Show dünyasının yaratıcı bir markasıydın sen… Ve ben 35 senedir seninle iftihar ettim, ustalığından ötürü seninle Nur’um… Şimdi gözlerimde sicim gibi damla damla akan göz yaşlarımla bir hicaz şarkısıyla uğurluyorum seni arkadaşım… ‘Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına, ey ufuklar diyorum yolculuk var yarına’ ruhun şad, mekanın cennet olsun. Nurlar içinde uyu yerinde inşallah güzel gözlüm. Oya’ya da selam söyle yakında görüşmek üzere bir taneciğim.



 

AJDA PEKKAN 
Benim çok çok kıymetli ve özel arkadaşım... Moda Dünyasında kendine ait bir dönem açan, tarzı, yaratıcılığı, yenilikçi fikirleriyle fark yaratan, sahne ve show dünyasını öylesine benimsemiş ve muhteşem işler çıkarmış bir markaydın Sen. Bizlere güzellik katan kostümlerini, güzel kalbini ve dostluğunu unutmak mümkün değil. Bugün bu erken ayrılığın derin üzüntüsü içindeyim. Allahtan rahmet diliyorum. Nurlar içinde uyu



SEVİM EMRE 
Benim canım arkadaşım, dostum, meleğim iki gün önce seni aradım ulaşamadım içime bir gariplik çökmüştü Benan’ı aradım ‘iyi olacak inşallah’ dedi... Ama ben çok huzursuzdum. Tekrar tekrar aradım sesini duyamadım telefonunu açan yoktu. Daha bir hafta önce konuşmuştuk ‘bana dua et’ dedin hep dualarımdaydın en başından beri. Ah benim canım Nur’um yazamıyorum gözyaşlarım sel oldu... Adın gibi nurlarda uyu canım... Mekanın cennet olsun. Tüm sevenlerine sabırlar diliyorum… ”Severek ayrılalım” en sevdiğin şarkıydı seni hiç unutmayacağız... Severek ayrılıyoruz bir tanem pamuk kalplim melekler yoldaşın olsun…



CEMİL İPEKÇİ 
Canım yıllarımın dostu, gönlü güzel dostluğu güzel ,zevk dolu, insan olarak bir daha eşi gelmeyecek adı gibi gönlü nur, Nur Yerlitaş’ın vefatı inanılmaz derin bir acı ve üzüntüye boğdu beni. Nur'um yattığın yer adın gibi nurlarla dolsun, bu mübarek ay ve günün tüm rahmeti üzerine yağsın. Öbür alemde görüşmek üzere canım benim.

DERYA TUNA 
Benim dostum yıllanmış arkadaşım duyduğumdan beri kendimde değilim bu mübarek Ramazan ayında mekanın cennet olsun nurum

SEMA ÇELEBİ 
43 yıllık canim dostum NUR'umuzu kayıp ettik acım sonsuzdur Allah bütün sevenlerine sabır versin kardeşi Benal’ın başı sağ olsun sözün bittiği yer.

SELEN GÖRGÜZEL 
Ah Nurellam... Ah pamuk kalplim...sende gittin...içim sızım sızım çok ama çok üzgünüm...Seni çok özleyeceğim...Nur’um adın gibi nurlar içinde uyu...Mekanın cennet olsun

DENİZ SEKİ 
Ahhhh be Nur’um, Nur yüzlüm çok üzdün... Hep annemi sorardın, geçecek bu günler derdin... Denizim derdin uzun uzun... Melek kız derdin bana. Şimdi sen melek oldun. Ne diyeyim nasıl söyleyeyim bilmiyorum... Kalbim ağrıyor. Mekanın cennet olsun canım arkadaşım. Allah rahmet eylesin.

NAZAN ŞORAY 
Erken ayrılığının üzüntüsü içindeyim...

IVANA SERT 
Birlikte çalışma şansına sahip olduğum canım Nur’um nurlar içinde uyu. Işığın bol mekânın cennet olsun. Her zaman kalbimde olacaksın

ŞEBNEM ÇAPA 
Canım Nur’cum melek kalpli kadın, sen de gittin bu diyardan; ismin gibi Nur’lar içinde uyu

ASLI ŞEN 
Canım Nur’um!Mekanın cennet olsun arkadaşım. Mübarek Ramazan ayında gözlerini yumdun hayata. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Seni hep çok güzel anacağım ve özleyeceğim. Allah rahmet eylesin

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