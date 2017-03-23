Nur Yerlitaş: Ruh sağlığım iyi değil'' dedi.

İşte Benim Stilim’i bıraktığı iddialarıyla gündeme gelen, Ivana Sert ile tartıştığı için programa veda edeceği söylentilerine yanıt veren Nur Yerlitaş, ruh sağlığının iyi olmadığını ifade etti.

İşte Benim Stilim’i bıraktığı iddialarıyla gündeme gelen Nur Yerlitaş, hakkındaki iddialara Renkli Sayfalar’da açıklık getirdi. Kimseyle bir problemi olmadığını ifade eden Nur Yerlitaş, İşte Benim Stilim’i kesin olarak bıraktığını açıkladı.

Programı bırakma nedenini ruhsal sorunlar olarak niteleyen Nur Yerlitaş şunları söyledi:

“Ölümü geri alabiliyor musunuz? Benim ruh sağlığım çok önemli, ruh sağlığım bozuk. Nur Yerlitaş kurudu anlayın beni. O program benim çocuğum, benim oraya emeğim çok. Hiç mütevazi olamayacağım. Artık jüride olmayacağım ileride Tv’de olursam haftada bir olabilir artık istemiyorum dedi.”

Kerimcan’dan rahatsız olduğu iddialarına yanıt veren Nur Yerlitaş “Ben kabul etmesem, istemeseydim Kerimcan jüride oturamazdı. Böyle bir şey yok. Kerimcan’ı seviyorum, gayet naif bir çocuk." dedi.

Nur Yerlitaş, geçtiğimiz hafta da diğer jüri üyesi Ivana Sert’le tartışmış ancak ardından yapımcılar araya girince geçici bir barış sağlanmıştı.

GÖZYAŞI DÖKMÜŞTÜ

Ünlü modacı Nur Yerlitaş, Uçankuş TV'de yayınlanan "Gece Kuşu" programına konuk olmuştu. Sağ memesindeki tümör sebebiyle ameliyat olduğu günleri gözyaşları içerisinde anlatan Nur Yerlitaş, zor günlerle ilgili, "Tabi çok güçlendim. Ölümle tanıştım. Annem öldüğü zaman asıl tanıştım. O gün dedim ki yıllara bak o kadar çalıştım. Çalınan yıllarım.. Kaybolan yıllarımız..." ifadelerini kullanmıştı...