Nur Yerlitaş ilk kez konuştu!

Ivana Sert ile tartışan Nur Yerlitaş yaşananların perde arkasını anlattı.

‘İşte Benim Stilim’ yarışmasında jüri üyeleri Nur Yerlitaş ile İvana Sert arasında anlaşmazlık çıkmış ve yapımcı Nur Yerlitaş’tan yana olup İvana Sert’in işine son vermişti.

Yaşananların ardından Nur Yerlitaş sessizliğini bozdu.

Uçankuş'a konuşan ünlü modacı şunları söyledi:

“Aramızda bir tartışma yaşandı. İkimiz de sinirliydik! Tartışmamızın sebebi çalışma günlerimizle ilgiliydi… Olayı çözemeyip gerginlik yaşanınca araya yapımcımız da girdi. O da sinirlendi. Ben çekimlerin hafta sonu yapılmasını istiyordum. Onun nedeni de hafta içi atölyemde olup hafta sonu da çekimlere katılmak içindi. İvana Sert de tam tersi hafta içi çekim yapıp, hafta sonu tatil yapmak istiyordu. İvana da bunu hafta sonu çocuğuyla geçirmek için talep ettiğini söyledi. Tartışma bu yüzden çıktı. Sinirler yatıştıktan sonra oturduk konuştuk ve 1 hafta İvana’nın dediği olacak 1 haftada benim dediğim olacak. Şu anda bir sorun yok. Pazartesi günü çekimlere kaldığımız yerden devam ediyoruz.”