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NUMAN KURTULMUŞ'TAN ÇARPICI SEÇİM YORUMU!

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NUMAN KURTULMUŞ'TAN ÇARPICI SEÇİM YORUMU!
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yerel seçimlerde muhafazakar Kürtlerden, cuma cemaatinden, şehirli milliyetçilerden oy kaybettiklerini ifade etti.

SonDakika.com'un haberine göre; 31 Mart ve 23 Haziran seçimine ilişkin açıklama yapan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Biz muhafazakar Kürtlerden, Cuma cemaatinden, şehirli milliyetçi kesimden oy kaybettik. Ama bunları geri alabilmek için de vakit var, bu sürede yapacaklarımız da belli." dedi.
Numan Kurtulmuş, HaberTürk'ten Muharrem Sarıkaya'nın sorularını yanıtladı.
YEREL SEÇİM ÖZELEŞTİRİSİ
"Hem genel seçim hem de yerel seçimde oylarınız ittifaka rağmen azaldı. Ama 31 Mart tablosu da kalıcı değil. Erdoğan düşmanlığına yönelik bir birlik tablosu oluştu orada. Ama henüz nasıl bir politika izleyecekler onu göremiyoruz. Tamam, AK Parti kaybetti ama 31 Mart'ta gelenler bundan sonra AK Parti karşısında başarılı bir politika izleyebilecek mi? Seçmen oy verdi, kredi verdi ama beklentilerini de koydu; bir zamanlar Tayyip Erdoğan'ın başardığı gibi hemen bu başarılarını ortaya koyabilecekler mi? Unutulmamalı ki birbirine zıt karşıt gruplardan oluşuyor bu cephe. Yüzde 10 barajı çerçevesinde sıralı duruyor olsalar da sizden ayrılacak, Saadet, İYİ Parti ve CHP karşınızda geniş yelpazeli blok oluşturacak. İstanbul seçimi de bunun yansıması değil mi? Doğru, İstanbul seçmeni Türkiye seçmenini yansıtır. Biz muhafazakar Kürtlerden, Cuma cemaatinden, şehirli milliyetçi kesimden oy kaybettik. Ama bunları geri alabilmek için de vakit var; bu sürede yapacaklarımız da belli."

 

 

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