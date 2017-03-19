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Numan Kurtulmuş ve eşinin zor anları!

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Numan Kurtulmuş ve eşinin zor anları!
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, eşi Sevgi Kurtulmuş ve Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, o sırada alan gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın helikopterinin piste inmesi sırasında zor anlar yaşadılar.

Çanakkale Deniz Zaferi kutlamaları kapsamında Şehitler Abidesi'ne düzenlenen törene gelen Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, eşi Sevgi Kurtulmuş ve Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, o sırada alan gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın helikopterinin piste inmesi sırasında oluşan hava akımı sırasında zor anlar yaşadılar.
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi kutlamaları kapsamında Çanakkale Şehitleri Abidesi’nin bulunduğu noktada tören düzenlendi. Tören alanına gelen Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, eşi Sevgi Kurtulmuş ve Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, helikopterden inip yürümeye başladı. Bu sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın helikopteri piste indi. Helikopterin piste inmesi sırasında oluşturduğu güçlü hava akımı, Kurtulmuş çifti ile Bakan Avcı’ya zor anlar yaşattı. Kurtulmuş çifti yere doğru çökerken, Bakan Avcı da öne doğru eğildi. Bu sırada yardımlarına korumalar koşup, kollarından tutarak destek oldu. 

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