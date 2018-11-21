Numan Kurtulmuş: İstanbul ve Ankara adayları belli oldu

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, canlı yayında yaptığı açıklamada İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bir çok şehirde belediye başkan adaylarının belli olduğunu söyledi.

TRT Haber’de açıklamalar yapan Kurtulmuş şunları söyledi:

ERDOĞAN - BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ

"Bugün görüşmede, görüşmenin serine göre yerel seçimde işbirliği imkanı nasıl olabilir? Nasıl yapılabilir? Her iki liderin ele alacağı konulardan birisidir. Eğer hakikaten yerel seçimde işbirliği imkanı ortaya çıkarsa bunun detayları konuşulur. Ve sürdürülmeye çalışılır. Sonuçta her iki partinin de milletin de lehine bir sonuç çıkacağını ümit ediyorum.

YEREL SEÇİMLERDE İTTİFAK

Resmi seçim sürecinin başlamasına çok vakit var. Ama sonuçta adaylar belirlendikçe bunlar da kamuoyu ile paylaşılır. İşbirliği imkanı var mı, varsa teknik detayları nelerdir? Bununla ilgili de çalışmaya ihtiyaç var. Her iki partinin yöneticileri olarak bunu dile getirdik. Genel seçimde işbirliği yapmak kolaydı. Yerel seçimde işbirliği yapma imkanının daha zor olduğu zaten biliniyor. Bu zorluklar nasıl aşılabilir? Konuşmanın ana eksenini oluşturacak konu bu olur.

'İSTANBUL, ANKARA ADAYLARIMIZ BELLİ OLDU'

Seçim strateji heyetini sürdürüyoruz. Her hafta bu toplantıyı sürdürüyoruz. Bugün de bu toplantıyı akşam saatlerinde yapacağız. Biz süreci zaten yürütüyoruz. Bu hafta içerisinde kampanya ile ilgili ilk hazırlığı da yapmış olacağız.

Adayların tespiti meselesinde büyük mesafe alındı. İstanbul, Ankara başta olmak üzere adaylar belli oldu. Siyasi etik gereği bizim bunu söylememiz, kulislere sızdırmamız doğru olmaz. Bunun nasıl, ne zaman ilan edileceği genel başkanımızın takdirindedir. Bu hafta sonu ilan edilebilir.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Emri kim verdiyse bu cinayetin sorumlusudur. ABD veliaht prensle olan yakın diyalog nedeniyle olayı görmezden gelme gibi bir gayret içinde. CIA’in bu emri kimin verdiğini bilmemesi mümkün değildir. Dün itibarıyla bir uluslararası soruşturma meselesi gündeme geldi. Bu da konuşulabilir."