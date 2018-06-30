  • BIST 96.520
  • Altın 183,965
  • Dolar 4,5892
  • Euro 5,3587
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKASigaraya uygulanan vergilendirmede yeni düzenleme

NTV'den bomba ayrılık!

»
NTV'den bomba ayrılık!
Uzun yıllardır NTV'de ekonomi gelişmelerini yorumlayan isim kanalla yollarının ayrıldığını açıkladı.

Uzun yıllardır NTV'de ekonomi gelişmelerini yorumlayan Mahfi Eğilmez, kişisel Twitter hesabından, NTV'den ayrıldığını duyurdu.

CNBC-e döneminden bu yana Doğuş Grubu’nda ekonomi danışmanlığı yapan ve yayınlara çıkan Mahfi Eğilmez görüşlerinde sık sık Merkez Bankası’nın bağımsızlığı ve ekonomide yapısal reformların bir an önce hayata geçirilmesini savunuyordu.

1(878).jpg

Mahfi Eğilmez kimdir?

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni (iktisat ve maliye bölümü) bitirdi. Doktoramı Gazi Üniversitesi’nden ‘Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Finansmanı’ başlıklı tezini savunarak aldı.

Maliye Müfettiş Muavini olarak kamu hizmetinde başladı Maliye Müfettişi, Maliye Başmüfettişi, Gelirler Genel Müdür Yardımcısı (tedvir), Hazine Genel Sekreterliği Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı, Washington Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müşaviri, Kamu Finansmanı Genel Müdürü, Hazine Müsteşar Yardımcısı, Washington Büyükelçiliği Ekonomi Ticaret Başmüşaviri olarak görev yaptı. 1997 yılının Temmuz ayında Hazine Müsteşarı olarak atandı, aynı yılın Aralık ayında bu görevden istifa ederek kamu görevinden ayrıldı. Hazine’de görev yaptığım dönemlerde Temsan (Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş.), TEK (Türkiye Elektrik Kurumu) yönetim kurulu üyeliklerinde, YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu) üyeliğinde, Dünya Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası guvernör vekilliği ve guvernörlüğünde bulundu.

Kamu kesiminden ayrıldıktan sonra özel kesimde, çeşitli kuruluşlarda yönetim kurulu danışmanlığı, yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliği yaptı. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde on yıl öğretim görevlisi olarak ders verdi. Yeni Yüzyıl ve Radikal Gazetelerinde, aylık CNBCe Business dergisinde köşe yazıları yazdı, CBNCe televizyonunda ekonomi danışmanı ve yorumcusu olarak çalıştı.

Eğilmez Kadir Has Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak ders veriyor.

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dominik'te öldürülen Survivor kameramanı Alper Baycın'ın son sözleri30 Haziran 2018 Cumartesi 08:33
  • Alattin Çakıcı için soruşturma başlatıldı30 Haziran 2018 Cumartesi 08:29
  • Yeni Adresi Acun Medya mı?29 Haziran 2018 Cuma 18:48
  • Yeni Hükümet Sisteminin, Ülkemizin Demokratik ve Ekonomik Gelişiminde Meydana Getireceği Faydalar ve Zararlar29 Haziran 2018 Cuma 18:41
  • Flaş... Flaş... Tarihi Yer Yanıyor!29 Haziran 2018 Cuma 15:29
  • Meteoroloji tarih verdi sıcaklar geliyor29 Haziran 2018 Cuma 11:41
  • Av tüfeğiyle köpekleri katletti29 Haziran 2018 Cuma 11:34
  • Fatih Altaylı'dan Bomba İddia!29 Haziran 2018 Cuma 11:28
  • Askerlikte bir dönem sona eriyor!29 Haziran 2018 Cuma 11:28
  • Türkiye'de bir ilk!29 Haziran 2018 Cuma 08:17
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim