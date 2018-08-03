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NTV'de yaprak dökümü!

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NTV'de yaprak dökümü!
Doğuş Medya Grubu'nda bu hafta başından itibaren başlayan ayrılıklar devam ediyor.

1998 yılından beri Doğuş Medya Grubu'nda görev yapan NTV'nin başarılı Haber Yönetmeni Suna Anaç ile yollar ayrıldı.

Anaç ayrılığını sosyal medya hesabından böyle duyurdu.

Herkese merhaba,
Bugün itibarıyla 20 yıl 5 aydır yönetmen olarak çalıştığım ntv kurumundan ayrıldım. Üzerimde hakkı geçen tüm arkadaşlarım hakkınızı helal edin.

Doğuş Medya Grubu'nda önceki gün 2000 yılından bu yana grupta görev yapan Star TV Görüntü Yönetmeni Cem Sertesen ile yollar ayrılmış, Kral TV'de çalışan muhabir, montajcı ve kameraman 11 ismin görevine son verilmişti.

Doğuş Medya Grubu'nda önümüzdeki günlerde de tenkisatların devam edeceği öğrenildi.

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