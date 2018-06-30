NTV'de Şok Ayrılık!

Uzun yıllardır NTV'de ekonomi gelişmelerini yorumlayan isim kanalla yollarının ayrıldığını açıkladı.

Uzun yıllardır NTV'de ekonomi gelişmelerini yorumlayan Mahfi Eğilmez, kişisel Twitter hesabından, NTV'den ayrıldığını duyurdu.

CNBC-e döneminden bu yana Doğuş Grubu’nda ekonomi danışmanlığı yapan ve yayınlara çıkan Mahfi Eğilmez görüşlerinde sık sık Merkez Bankası’nın bağımsızlığı ve ekonomide yapısal reformların bir an önce hayata geçirilmesini savunuyordu.

Mahfi Eğilmez kimdir?

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni (iktisat ve maliye bölümü) bitirdi. Doktoramı Gazi Üniversitesi’nden ‘Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Finansmanı’ başlıklı tezini savunarak aldı.

Maliye Müfettiş Muavini olarak kamu hizmetinde başladı Maliye Müfettişi, Maliye Başmüfettişi, Gelirler Genel Müdür Yardımcısı (tedvir), Hazine Genel Sekreterliği Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı, Washington Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müşaviri, Kamu Finansmanı Genel Müdürü, Hazine Müsteşar Yardımcısı, Washington Büyükelçiliği Ekonomi Ticaret Başmüşaviri olarak görev yaptı. 1997 yılının Temmuz ayında Hazine Müsteşarı olarak atandı, aynı yılın Aralık ayında bu görevden istifa ederek kamu görevinden ayrıldı. Hazine’de görev yaptığım dönemlerde Temsan (Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş.), TEK (Türkiye Elektrik Kurumu) yönetim kurulu üyeliklerinde, YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu) üyeliğinde, Dünya Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası guvernör vekilliği ve guvernörlüğünde bulundu.

Kamu kesiminden ayrıldıktan sonra özel kesimde, çeşitli kuruluşlarda yönetim kurulu danışmanlığı, yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliği yaptı. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde on yıl öğretim görevlisi olarak ders verdi. Yeni Yüzyıl ve Radikal Gazetelerinde, aylık CNBCe Business dergisinde köşe yazıları yazdı, CBNCe televizyonunda ekonomi danışmanı ve yorumcusu olarak çalıştı.

Eğilmez Kadir Has Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak ders veriyor.