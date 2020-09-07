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Novak Djokovic diskalifiye edildi

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Novak Djokovic diskalifiye edildi
ABD Açık Tenis Turnuvası 4. turunda Novak Djokovic, sinirlenerek vurduğu topun çizgi hakeminin boğazına gelmesi üzerine diskalifiye edildi.
Novak Djokovic diskalifiye edildi
ABD'nin New York kentinde düzenlenen grand slam turnuvasının 7. gününde 4. tur karşılaşmalarına devam edildi.
Novak Djokovic diskalifiye edildi

Kariyerinin 18. grand slam şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen tek erkekler dünya 1 numarası Sırp Djokovic, İspanyol Pablo Carreno Busta ile korta çıktı.

Novak Djokovic diskalifiye edildi

Karşılaşmanın ilk setinde rakibine 6-5 yenik durumda olan Djokovic'in sinirlenip vurduğu top çizgi hakeminin boğazına isabet etti.

 
Novak Djokovic diskalifiye edildi

Bunun üzerine 33 yaşındaki tenisçi diskalifiye edilirken, Busta çeyrek finale yükseldi.

Novak Djokovic diskalifiye edildi

Bunun yanı sıra 5 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, İspanyol rakibi Alejandro Davidovich Fokina'yı 1 saat 34 dakika süren karşılaşmada 6-2, 6-2 ve 6-1'lik setlerle 3-0 yenerek çeyrek finale çıkan diğer isim oldu.

Novak Djokovic diskalifiye edildi
 
Novak Djokovic diskalifiye edildi
Novak Djokovic diskalifiye edildi
Novak Djokovic diskalifiye edildi
 
 
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