Nostalji havası

Hot rods & vintage bikes olarak bilinen proje New Jersey eyaletinde bir çok filmin de çekildiği Jugtown Mountain Motor Club ' ta antika otomobiller ve motorsikletler kullanılarak pin-up temasıyla gerçekleştirildi ! Sosyal medyada büyük ilgi çeken fotograflarda güzel modelin hamilelik sonrası eski formuna geri döndüğü gözlerden kaçmadı ! Çiçeği burnunda anne formunu vegan( hayvansal ürün kullanmayan ) beslenmeye borçlu olduğunu belirtti !
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Kısa süre önce anne olan Zuhal Şengül , Amerikalı ünlü fotoğrafçı Viva Van Story için objektif karşısına geçti.
Etiketler: Zuhal Şengül, Amerika
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