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Norveç de katıldı...

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Norveç de katıldı...
NATO'da görevli dört Türk subayı ile bir askeri ataşenin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Norveçe yaptıkları sığınma başvuruları Norveç Göçmen Dairesi tarafından kabul edildi. Hükümet'ten ilk tepki geldi.

Türk subayların Norveçe sığınma başvuruları kabul edildi.Karar ile birlikte sığınmacı subaylar Norveçte oturma ve çalışma hakkı kazanmış oldular. Sığınma başvurusunda bulunan dört subay ile bir askeri ateşinin avukatı Kjell M. Brygfjeld Norveçe sığınma başvurusu yapan dört subay ile askeri ataşenin sığınma başvurularının kabul edildiğini doğruladı.

Sığınmacı subayların başvurularının Türkiye ile NATO müttefiki olan Norveçte kabul edilmesini dikkat çekici olarak değerlendiren siyasi yorumcular diğer Avrupa ülkelerinin de Norveç örneğini izlemesi durumunda, son günlerde Türkiye ile gergin olan ilişkilerin daha da kötüleşebileceğini belirtiyor.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye tarafından geri dönmeleri istenen Norveçte NATO'da görevli dört Türk subayı ile askeri ateşe daha önce VG gazetesine yaptıkları açıklamada, darbe girişimi ile ilgilerinin olmadığını söylemiş, görevlerinden el çektirildiklerini, geri dönmeleri durumunda tutuklanmaktan korktuklarını belirtmişlerdi. Aile üyelerinin de sığınma başvuruları kabul edilen NATO subayları ile ataşenin Norveçte adresi gizli tutulan bir yerde yaşamlarını sürdürdükleri belirtiliyor.

HÜKÜMETTEN İLK TEPKİ: İADELERİNİ İSTEYECEĞİZ 

 Biri askeri ateşe 5 Türk subayın sığınma talebinin kabul edilmesine tepki gösteren Başbakan Bayrıdmcısı Numan Kurtulmuş,  "Norveç'ten darbecilerin iadesini istiyoruz" dedi. 

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