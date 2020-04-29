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Normalleşme Süreci Adım Adım Nasıl Gerçekleşecek?

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Normalleşme Süreci Adım Adım Nasıl Gerçekleşecek?
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısında normalleşme takvimi ele alındı.

Öncelik turizmde. İlk etapta ‘korunaklı’ oteller açılacak. Okullarda uzaktan eğitimin mayıs sonuna kadar uzatılması öngörülüyor. Ülke genelinde bayram namazı kılınmaması ve 31 ilde bayramın ilk günü olan 24 Mayıs Pazar sokağa çıkmanın yasaklanması da gündemde. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın koordinasyonunda hazırlanacak plan, bayrama kadar açıklanacak.
Pazartesi günü yapılan Bakanlar Kurulu’nda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye için tünelin ucundaki ışık göründü” sözleriyle açıkladığı normalleşme eylem planları ele alındı. Oktay’ın koordinasyonunda 16 bakanlığın ayrı ayrı yürüttüğü çalışmalarda sunumlar videokonferansla toplanan kabinede yapıldı. Buna göre Türkiye genelinde, iller bazında ve kritik sektörlerde normalleşmeye dönük tüm planlar tamamlanacak. Bakanlıkların ayrı ayrı hazırladığı normalleşme planı, 100 günlük icraat programına benzer şekilde ülke geneline, sektörlere ve illere yönelik yol haritasını içerecek. Erdoğan’ın açıklayacağı planın tüm uygulama aşamaları takvime bağlanacak. Bu dönemde öncelik ekonomiye, ticarete, turizme ve gıdaya verilecek.

BAYRAMIN SON İKİ GÜNÜ BELLİ DEĞİL

Ramazan Bayramı’nın ardından hayata geçirilmeye başlayacak planın ilk aşamasındaki uyum oranlarına ve vakaların seyrine bakılarak normalleşme adımları takvimin ikinci aşamasında genişletilecek. Hedefe ulaşılamaması durumunda takvim ve hedefler güncellenecek. Buna göre bayram boyunca seyahat kısıtlamalarının sürmesi, cuma gibi bayram namazının da camilerde kılınmaması ve pazar gününe denk gelen Ramazan Bayramı’nın birinci günü olan 24 Mayıs’ta 31 şehirde sokağa çıkma yasağının sürmesi formülünün ağırlık kazandığı belirtiliyor. Bayramın son iki günü yasağın sürüp sürmemesi ise tartışılıyor.

TURİZM: SERTİFİKASINI ALAN OTEL AÇILABİLECEK

Normalleşmenin başlayacağı ilk sektörlerden biri turizm olacak. Kabinede gündeme gelen takvime göre Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın dünyada ilk kez uygulayacağı sertifikasyon sistemine göre otellerin sosyal mesafeye göre kademeli olarak açılması planlanıyor. Ramazan Bayramı’nın ardından daha korunaklı ve dışarıyla etkileşimi az olan otellerin öncelikli açılacağı kaydediliyor. Otellerde bakanlığın hazırladığı kurallar listesine uygun şekilde açık büfenin yasaklanması, eğitimli personelle hizmet verilmesi, bekletmeli oda seçeneklerinin uygulanması şartı getirileceği belirtiliyor.

Son dakika haberi: Okullar, AVMler, kuaförler, lokantalar açılacak mı İşte normalleşme planı
EĞİTİM: SINAV SENARYOLARI

Kabinede gündeme gelen bir diğer başlık da 30 Nisan’da sona erecek olan okullarda uzaktan eğitimin uzatılması oldu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı senaryoya göre tatil, ilk etapta mayıs sonuna kadar uzatılacak, okullar ise örgün eğitime sonbahar döneminde (eylül sonu-ekim başı) başlayacak. Bu süreçte özellikle ortaokul ve liselere yönelik bazı branşlarda yaz aylarında telafi eğitimlerinin yapılabileceği de konuşuluyor. ÖSYM’nin yapacağı sınavların salgının seyrine göre Kurban Bayramı’nın ardından temmuz sonu ya da ağustos başında yine sosyal mesafeye ve tedbirlere uyularak yapılması öngörülüyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime 31 Mayıs'a kadar devam edileceğini duyurdu. Bakan Selçuk, "LGS tarihiyle ilgili hafta başında yapılacak kabine toplantısı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız açıklama yapacak. Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Öğrenciler not ortalamaları kaç olursa olsun üst sınıfa geçecek." dedi. 

AVM’LER: ORTAK ALANLARDA HİZMET YOK

AVM’lerin vaka sayısının az olduğu şehirlerden başlanarak açılması ihtimali de değerlendiriliyor. Ancak AVM’ler açılsa dahi “yemek katı, sinema salonları, eğlence alanları, spor merkezleri ve çocuk oyun alanları” gibi kalabalık ortak kullanım alanları ilk etapta hizmet vermeyecek. Ağustos ayının sonuna kadar yerel yönetimlerce organize edilen, konser, tiyatro, şenlik, sinema gösterimi gibi etkinlikler de yapılamayacak.

Son dakika haberi: Okullar, AVMler, kuaförler, lokantalar açılacak mı İşte normalleşme planı
ABD’den bir restoran manzarası.
LOKANTA-KUAFÖR: BELİRLİ SAATLERDE VE MESAFELİ

Koronavirüs salgınının seyrine göre restoran, kafe, berber, kuaför gibi yerlerin belli saatlerde, dönüşümlü olarak, sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uygun şekilde açılması da konuşulan seçenekler arasında bulunuyor.

ULAŞIM: BAYRAMDAN SONRA İLK UÇUŞ

Şehirlerarası otobüs ve tren seferleri de kademeli olarak başlatılacak. Yurtiçi uçuşların ise bayramdan sonra dar kapsamlı başlatılması yurtdışı uçuşların ise belirli bir süre daha yapılmaması öngörülüyor. 

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