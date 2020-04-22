Normal Yaşantımıza Ne Zaman Döneriz?

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, “Normal hayata ne zaman döneriz?” sorusunu tarih vererek anlattı.

CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge’ye konuk olan Ateş Kara, “Önümüzdeki 7-10 gün içinde vaka sayılarının 3 bin 500-4 bin arasında seyredeceğini tahmin ediyorum. Sonra aşağı doğru inebilir. Mayıs sonuna doğru rakamlarda büyük düşüş olursa hayat kademeli olarak normale dönecek” dedi. İşte Prof. Dr. Ateş Kara’nın ‘okullar, restoranlar, maçlar, tatil’ gibi normale dönüşü merakla beklenen alanlardaki açıklamaları:

VİRÜS YAZIN YOK OLUR MU?

BU yeni bir virüs. Elimizdeki bilgiler yeni yeni oluşuyor. Virüsün yazın yaşayıp yaşamayacağını bize zaman gösterecek. Ama bazı bilimsel verilere bakınca değerlendirmeyi daha netleştiriyoruz. Bizim hücrelerimizde yaşayan bir virüsün 42 derecenin üzerindeki sıcaklıkla yaşaması zor. Virüsün 60 derecede bile yaşadığı iddiası bana kuşkulu geliyor. Koronavirüsün sıcakta etkisi yitirme ihtimali yüksek. Elimizdeki bazı veriler böyle olacakmış gibi gösteriyor. Önümüzdeki dönemde bu daha da netleşecek.

MAÇLARA NE ZAMAN GİDECEĞİZ?

Maçlarda insanlar çok iç içe. O nedenle seyirciler o kadar kalabalık geldiğinde ne olur? Sporcular birbirleriyle yakın olduklarında ne olur? Bunlara yanıt verebilmek için salgının seyrine ve o sırada elimizde olacak verilere bakmak lazım. Belki bir ay sonra bu sorulara cevap vermek daha kolay olacaktır.

RESTORANLAR AÇILACAK MI?

Eğer önümüzdeki dönemde de kurallara uyarsak, gevşeme olmazsa küçük küçük başlarız, belli noktalarda açılmaya. Lokantalarımız açılabilir. Ama açık alanda.. Mesafeyi arttırırız. Öyle başlarız.

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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullardaki ortam, çocukların nasıl gidip geleceklerini, bir araya geldiklerindeki duruma bakarak değerlendirmek lazım. Bugünkü noktada baktığımızda okulların bir ay sonra açılmaları zor görünüyor. Ama baktık çok iyi gidiyoruz, okulların haziran ortası veya temmuzda telafi eğitim olabilir mi? Ağustosta okulların yeni dönemi açılabilir mi bakmak lazım. Okullar için kesin bir bilgi vermek şimdilik zor.

BAYRAM ZİYARETLERİ OLACAK MI?

Bunu söyleyebilmek için ülkemizin rakamlarına bakmak lazım. Elimizde iyi işaretler var ama önümüzdeki bir-iki haftayı da görelim. Bu iki haftayı da çok sıkı tutalım. Bayramda ben annemin yanında olmayı çok isterim. Ama bunu söyleyebilmek için ülkemizin biraz daha rakamlarını görmemiz lazım. Son bir haftadan sonra son bir iki haftayı da görelim. Önümüzdeki dönemi görelim, buna cevap vermek daha kolay olacaktır. Önlemler sıkı görülebilir ama ikinci dalga yaşamamamız için bu kurallara uymamız gerekiyor.

HAYAT NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?

Kuralları sıkı tutarsak vaka sayısında yavaş yavaş, kademeli olarak azalma olacak. Şu anki görüntü onu veriyor. Önümüzdeki 7 ile 10 gün içinde vaka sayıları küçük oynamalarla beraber 3 bin 500 ila 4 bin arasında seyredeceğini tahmin ediyorum. Sonra aşağı doğru inebilir. Mayıs sonuna doğru rakamlarda büyük düşüş olursa hayat kademeli olarak normale dönecek. Basamak basamak normale dönüş başlar.

BERBERLER NASIL ÇALIŞACAK?

Berberimiz açılır ama saatte bir müşteri alabilirler. Yavaş ve kontrollü. Basamak basamak açılabilir.

TATİL PLANI YAPALIM MI?

Deniz suyu virüs bulaştırmaz. Hastalık havuz suyuyla da bulaşmaz. Tatil yapılabilir ama aradaki mesafeye dikkat etmeli. Otellerin lokanta kısımlarında masaların, sandalyelerin arası açık olacak. Belki çapraz oturulacak. Daha sonra risk azalırsa, “Bir masada dört kişi oturabilir” diyebileceğiz. Ama bunu demek için elimizdeki verilere bakacağız. Tatil planı yapın ama kontrollü bir tatile gideceğinizi de aklınızdan çıkarmayın. Memlekete, köye gidildiği zaman da aynı kurallara dikkat etmeli.

YABANCI TURİST GELECEK Mİ?

Yurtdışından gelecek turistlerin hangi ülkeden geldiklerine ve koşullarına bakmalı. Yabancı turist için henüz zaman var. Birkaç haftayı değerlendirdikten sonra daha net bir şeyler söyleyeceğiz.