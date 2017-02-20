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Nokia 3310 geri geliyor!

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Nokia 3310 geri geliyor!
Nokia'nın efsane telefonu 3310'nun yeni görüntüsü ortaya çıktı. Cep telefonu tarihinin efsanelerinden birisi olan Nokia 3310'un yeniden üretilecek olan hali olabileceği düşünülen yeni bir görüntü, gündemi oldukça meşgul edecek gibi gözüküyor.

Cep telefonu tarihinin efsanelerinden birisi olan Nokia 3310'un geçtiğimiz günlerde yeniden piyasaya sunulacağı açıklaması özellikle eski kullanıcılarda büyük bir heyecan oluşturmuştu. 

Tasarım konusunda merak uyandıran yeni Nokia 3310'a ait ilk konseptlerden birisi geçtiğimiz günlerde internette kısa sürede oldukça büyük bir yankı buldu.
Görseldeki cihazın gerçek Nokia 3310 olduğu hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor olsa da internetteki ilk gerçekçi konsept olduğu söylenebilir.

Görüntüde oldukça sade bir Android arayüzüne sahip olan yeni Nokia 3310, büyük kardeşinin tasarımsal çizgilerini büyük ölçüde korumayı başarmış.

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