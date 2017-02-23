Niye ağladı?

Canlandırdığı karakterden etkilendiğini anlatan Hande Soral ağladığını söyledi.

"Evlat Kokusu" dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Hande Soral bu arada bir de filmde rol aldı."Biz Size Döneriz" isimli filmde oynayan Hande Soral, düzenlenen basın toplantısına katıldı.Canlandırdığı rolü anlatan güzel yıldız, “Oynadığım ‘Lale’den öyle etkilendim ki, oturup onun haline ağladım” dedi.Kendisi gibi oyuncu olan İsmail Demirci ile geçtiğimiz haftalarda nişanlanan Hande Soral düğün için hazırlık yapıyor.