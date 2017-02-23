  • BIST 89.150
  • Altın 142,521
  • Dolar 3,5760
  • Euro 3,7737
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAALTIN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Niye ağladı?

»
Niye ağladı?
Canlandırdığı karakterden etkilendiğini anlatan Hande Soral ağladığını söyledi.

"Evlat Kokusu" dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Hande Soral bu arada bir de filmde rol aldı."Biz Size Döneriz" isimli filmde oynayan Hande Soral, düzenlenen basın toplantısına katıldı.Canlandırdığı rolü anlatan güzel yıldız, “Oynadığım ‘Lale’den öyle etkilendim ki, oturup onun haline ağladım” dedi.Kendisi gibi oyuncu olan İsmail Demirci ile geçtiğimiz haftalarda nişanlanan Hande Soral düğün için hazırlık yapıyor.

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mesut'un çok mesut aşkı23 Şubat 2017 Perşembe 13:29
  • İşte Çağatay Ulusoy'un aşkı!23 Şubat 2017 Perşembe 12:19
  • Meryem Uzerli pilotları yaktı!..23 Şubat 2017 Perşembe 12:11
  • Bir poz için sandalyeye çıkmış!23 Şubat 2017 Perşembe 12:04
  • Ünlü iş adamı model sevgilisiyle yakalandı.22 Şubat 2017 Çarşamba 16:31
  • Ünlü çift nerede görüldü?22 Şubat 2017 Çarşamba 13:55
  • Vapur macerası!22 Şubat 2017 Çarşamba 13:42
  • Aydilge, Demet Akalın'a saydırdı!22 Şubat 2017 Çarşamba 12:57
  • Mesut Kaçtı!22 Şubat 2017 Çarşamba 12:10
  • Birinci yıllarını kutladılar!21 Şubat 2017 Salı 15:05
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim