Nives Celsius Skandalı!

Bir dönem Beşiktaş'ın kapısından dönen Dino Drpiç'in transferinin gerçekleşmemesi, Siyah-Beyazlılar'ı büyük skandallardan korumuş! Öyle ki, hem Drpiç hem de boşandığı eşi Nives Celsius yıllar yılı skandallarla boğuşmuş! (Fanatik)

EURO2012'de bedenini Hırvat Milli Takımı'nın formasına boyayarak pozlar veren genç mankenin bu çekimler öncesinde ve sonrasında yaptıkları her zaman gündemde kalmasına neden oldu.Dino Drpiç, Beşiktaş'ın gündemine girdiği Dinamo Zagreb'le kariyer düşüşü yaşarken eşi Nives Celsius, bedenini sergileyerek her dönem magazin basınına malzeme vermeyi başardı!

Cinsel içerikli paylaşımlar ve fotoğraf çekimleriyle sık sık gündeme gelen Hırvat güzelin, bir erotik filmde de oynadığı ortaya çıktı. O filmin görüntüleri de internete sızdı! Ancak Nives için ilk skanda bu değildi.