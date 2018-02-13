Nişantaşı'nı Birbirine Kattı!

Ünlü manken Özgü, işlerinden dolayı alışveriş yapamadığı için dün Nişantaşı'nda alışverişe çıktı.

Nişantaşı sokaklarında alışveriş için dolaşıp vitrinlere bakan ünlü mode, kendisine bakanlara ve trafik yüzünden laf atanlara hiç aldırış etmeden alışverişini yaptı. Ünlü model daha sonra Beymen Cafe'de arkadaşlarıyla buluştu.

İstanbul'da Aradığını Buluyor!

Yeni sezonda özel bir kanalda magazin sunuculuğuna hazırlanan ünlü model, İstanbul'un Avrupa'daki birçok şehirden daha güzel olduğunu, Türk markalarının ise daha kaliteli olduğunu belirtti. Avrupa'da olmayan markaları bile İstanbul'da bulduğunu söyleyen güzel manken, yeni sezon çekimleri için hazırlıklarını son hızla devam ettirdiğini belirtti.