  • BIST 114.495
  • Altın 162,637
  • Dolar 3,8058
  • Euro 4,7051
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAKamuda Türk icadı ‘F klavye’ devrimi

Nişantaşı'nı Birbirine Kattı!

»
Nişantaşı'nı Birbirine Kattı!
Ünlü manken Özgü, işlerinden dolayı alışveriş yapamadığı için dün Nişantaşı'nda alışverişe çıktı.

Nişantaşı sokaklarında alışveriş için dolaşıp vitrinlere bakan ünlü mode, kendisine bakanlara ve trafik yüzünden laf atanlara hiç aldırış etmeden alışverişini yaptı. Ünlü model daha sonra Beymen Cafe'de arkadaşlarıyla buluştu. 

 

İstanbul'da Aradığını Buluyor!

Yeni sezonda özel bir kanalda magazin sunuculuğuna hazırlanan ünlü model, İstanbul'un Avrupa'daki birçok şehirden daha güzel olduğunu, Türk markalarının ise daha kaliteli olduğunu belirtti. Avrupa'da olmayan markaları bile İstanbul'da bulduğunu söyleyen güzel manken, yeni sezon çekimleri için hazırlıklarını son hızla devam ettirdiğini belirtti. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Silikonlarını Yeniletti12 Şubat 2018 Pazartesi 14:08
  • Öykü'nün Aşk Sessizliği12 Şubat 2018 Pazartesi 14:00
  • Nesrin'in Film Heyecanı!12 Şubat 2018 Pazartesi 13:58
  • En Seksi Selfie10 Şubat 2018 Cumartesi 14:14
  • Amine'nin Stresli Günleri!10 Şubat 2018 Cumartesi 14:13
  • Eliz'den Tavsiyeler!10 Şubat 2018 Cumartesi 14:10
  • Senaryolarla Türkçe öğrendim10 Şubat 2018 Cumartesi 13:16
  • 'Pahalı' Şikayet10 Şubat 2018 Cumartesi 11:20
  • Gülben'in Avukatı Vukuatlı Geçmişi09 Şubat 2018 Cuma 22:31
  • Öyle Pozlar Verdi ki...09 Şubat 2018 Cuma 15:25
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim