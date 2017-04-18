Nişanlısı 'Kestir' dedi, Rüzgar Erkoçlar saçlarını kestirdi

Üç yıl önce cinsiyet değiştirme ameliyatıyla erkek olan Rüzgar Erkoçlar, İstinyePark AVM’de yeni imajıyla görüntülendi.

Sözcü'de yer alan habere göre yakışıklı oyuncu Rüzgar Erkoçlar, kız isteme fotoğrafları ve seçtiği yeni hayatıyla magazin muhabirlerinin yakın takibinde…



Geride bıraktığımız günlerde bir alışveriş merkezinde muhabirlerin karşısına çıkan ve yeni imajıyla dikkat çeken Erkoçlar'ın nişanlısının isteği üzerine saçlarını kestirip, üç numaraya vurdurduğu öğrenildi.