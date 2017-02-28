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Niran Ünsal'dan tepki çeken hareket!

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Niran Ünsal'dan tepki çeken hareket!
Geçtiğimiz yıl başörtüsü takarak herkesi şaşırtan şarkıcı Niran Ünsal'dan beklenmedik bir hareket daha geldi...

Bir yıl önce tesettüre giren şarkıcı Niran Ünsal türbanını çıkardı. Niran Ünsal türban takmaya başladıktan sonra alkol kullanılan mekanlarda sahne almak istemiş, ancak Ünsal’ın bu tutumu muhafazakar camiada da şaşkınlık yaratmıştı. Niran Ünsal’ın tekrar başını açma kararı sosyal medyada büyük tepki çekti.

Star TV ekranlarında yayınlanan 'Duymayan Kalmasın' programına konuk olan Niran Ünsal, işlerinin yolunda gitmemesini gerekçe göstererek başını açtığını belirtti.

TİCARİ KAYIP YAŞAMIŞ

Ünsal, "Kapanmak benim hayatımda aldığım önemli karardı ama kapanarak sanatçı olunmuyor. Ticari olarak çok ciddi bir kayıp yaşadık. Çoğu insan mağdur oldu ben yılda 80 konser veriyordum" sözleriyle peruk takmanın da çare olmadığını belirterek tesettürü çıkardığını açıkladı.

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