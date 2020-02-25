Nilüfer'den Üzücü Haber

Meme kanserini atlattı domuz gribine yakalandı. Şimdi ise akciğerlerinde mantar enfeksiyonu gerçekleşti.

Meme kanserini yenen Nileüfer Ocak ayında domuz gribine yakalanmıştı. Yapılan tetkik ve testlerde sanatçının ''Aspergillus'' (mantar enfeksiyonu) teşhisi konuldu. Sebebi ise alerjik yapısı olmasından dolayı kullandığı ilaçların yol açtığı düşünülüyor.

Nilüfer “Rahatsızlığım süresince bana moral veren, sevgilerini ve güzel dileklerini yollayan dostlarıma, sevenlerime ve takipçilerime çok teşekkür ederim. Bu destek benim için çok kıymetli. Umarım yaz başında yine yeni yeniden iyileşmiş olarak karşınızda olacağım.” dedi