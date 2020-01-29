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Nilüfer Hala Gözetimde Tutuluyor

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Nilüfer Hala Gözetimde Tutuluyor
Domuz gribi ile ilgili hastahanede gözetimde olan ünlü sanatçının tedavisine devam ediliyor.

Bir süre önce gripten dolayı hastaneye yatan ünlü sanatçı Nilüfer, domuz gribi belirtisi görüldüğü için hala hastane de gözetimde tutuluyor.

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