Nil Karaibrahimgil'in teknesinde dehşet!

Nil Karaibrahimgil’in Bodrum Yalıkavak’ta demirli teknesinde önceki gün dehşet anları yaşandı. Sanatçının teknede olmadığı sırada, teknede bulunan bir bayan ve bir erkek, çocuklarını evire çevire dövdü.

Kız cocuklarının eğitime kazandırılması, çocukların kalp sağlığına dikkat çekilmesi gibi birçok projeye destek veren sanatçı Nil Karaibrahimgil'in Bodrum'daki teknesinde önceki gün kan donduran bir olay yaşandı.

Habertürk muhabiri Hakan Yağcı'nın haberine göre şarkıcı ve eşinin teknede ağırladıkları dostları, kendi çocuklarını döverken görüntülendi.

Olay Nil Karabirahimgil ve eşinin teknede olmadığı sırada gerçekleşti. Misafirlerinin dehşet görüntüleri üzerine gözler, kendisi de bir anne olan sanatçıdan gelecek açıklamaya çevrildi.