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NİL KARAİBRAHİMGİL BABYLON’DAYDI

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NİL KARAİBRAHİMGİL BABYLON’DAYDI
Ders çıkardığı hikayeleri, seyirciden aldığı kelimelerle yazdığı şarkıları ve tanıdık sesiyle Nil Karaibrahimgil, 9 Şubat Perşembe akşamı Babylon’da hayranlarıyla buluştu.

 Biletleri günler öncesinde tükenen konserde sanatçı, eğlenceli sahne performansı ve renkli yorumuyla gece boyunca sevilen şarkılarını seslendirdi. Nil Karaibrahimgil, “Seviyorum Sevmiyorum”, “Pırlanta”, “Remen Aşığım” gibi beğenilen şarkılarını söylerken dinleyiciler hep bir ağızdan eşlik etti.

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