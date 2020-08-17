Nihal Olçok'tan sert tepki: Allah sizi tarumar edecek

15 Temmuz gazisinin açıklamasını paylaşan Nihal Olçok, "Yaşayan evlatlarımla ilgili yapacaklarını yaptılar zaten.Ben değil ama ALLAH sizi tarumar edecek." dedi.

Geçtiğimiz günlerde 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Boğaziçi Köprüsü'nde öldüürlen oğlu Abdullah Tayyip Olçok adına yaptırılan bir tesisin açılışına davet edilmeyen Nihal Olçok, tepkisini sosyal medyadan dile getirmişti.

Olçok, bu kez de 15 Temmuz gazisinin gaizlik raporunun iptal edilmesine tepki gösterdi.

Dün AKP Genel Merkezi önünde bir basın açıklaması yapan 15 Temmuz gazisi Cumali İbin, CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 28 Ocak tarihinde yaptığı görüşmeden 3 gün sonra SGK tarafından gazilik raporunun iptal edildiğini açıklamıştı. İbin, 15 Temmuz gazileri arasında ayrımcılık yapıldığını belirterek gazilik kartını kesmişti.

OLÇOK: ALLAH SİZİ TARUMAR EDECEK

15 Temmuz darbe girişimi sırasında eşi eski Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybedne Nihal Olçok, 15 Temmuz gazisi Cumali İbin'in AKP Genel Merkezi önünde yaptığı açıklamanın görüntüsünü "İmkanları olsa benim bile nüfus kaydımı değiştirip şehit oğlum ABDULLAH’IN annesi olduğum gerçeğini bile değiştirmek istiyorlar. Yaşayan evlatlarımla ilgili yapacaklarını yaptılar zaten.Ben değil ama ALLAH sizi tarumar edecek." mesajı ile paylaştı.

Kaynak: medyafaresi.com