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Neymar Türk kızıyla sevgili mi?

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Neymar Türk kızıyla sevgili mi?
PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, 27.yaşını verdiği bir partiyle kutladı. Neymar'ın doğum gününe damga vuran isim Türk asıllı fakat Avusturya vatandaşı olan model Elif Aksu oldu. Çiftin el ele tutuşması dikkatlerden kaçmadı.

Sakatlığı nedeniyle 2,5 ay forma giyemeyecek olan Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldız futbolcusu Neymar, 27.yaş gününü verdiği bir partiyle kutladı. Neymar'ı takım arkadaşları ve birçok tanıdık futbolcu yalnız bırakmazken partiye katılanlar arasında tanıdık bir isim dikkat çekti.

KIRMIZI RENK TAMALI PARTİ

5 Şubat'ta girdiği 27. yaşı için hafta sonu ailesi ve arkadaşlarıyla kutlama yapan Neymar'ın partisine birçok ünlü isim katıldı. Kırmızı renk temalı bir partiye birçok futbolcu ve ünlü isim katılırken, o isimler arasında bir de Türk model yer aldı. Adı, geçtiğimiz aylarda Brezilyalı futbolcuyla aşk dedikodularına karışan ünlü model Elif Aksu da Neymar'ın doğum günü partisine katıldı.

EL ELE POZ VERDİLER

Türk model Elif Aksu'yla Neymar'ın el ele fotoğraf vermesi dikkatlerden kaçmadı. Elif Aksu, Neymar ile çektirdiği fotoğrafı Instagram'da story bölümünde takipçileriyle paylaştı. Fotoğrafta, Paris Saint Germain'nin diğer yıldızı Kylian Mbappe de yer aldı.

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Partiye konsept gereği kırmızı bir kıyafetle katılan Elif Aksu, şık görünümüyle birçok kişiyi kendine hayran bıraktı. Elif Aksu'nun paylaşımları özellikle sosyal medyada çok konuşuldu.

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