Neymar gözyaşlarını tutamadı

Brezilya, favorisi olarak geldiği 2018 Dünya Kupası'nda da finale yükselemeden elendi! Çeyrek finalde Belçika ile karşı karşıya gelen Sambacılar, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Brezilya'nın yıldızı Neymar, maç sonrasında gözyaşlarını tutamadı.

Evinde düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nın yarı finalinde Almanya'ya 7-1 yenilerek büyük bir yara alan Brezilya, şampiyonluk parolasıyla geldiği 2018 Dünya Kupası'ndan da erken veda etti!

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda İsviçre ile berabere kalan, Kosta Rika ve Sırbistan'ı yenen Brezilya, son 16 turunda Meksika'yı 2-0'la geçmişti.

Sambacılar, 2006, 2010, 2014 Dünya Kupası'nda olduğu gibi 2018 Dünya Kupası'nda da bir Avrupa takımı olan Belçika'ya 2-1 yenildi ve turnuvaya veda etti.

Kariyerindeki ikinci Dünya Kupası'nı oynayan ve Pele'nin varisi olarak gösterilen Neymar, takımını bir Dünya Kupası'nda daha final göremeden turnuvadan elendi.

Dünya Kupası'nda geride kalan maçlarda kendisini yere attığı için sık sık eleştirilen Neymar'ın grup maçlarında toplamda 14 dakikayı yerde geçirdiği kaydedilmişti. Neymar, Belçika maçı sonrasında gözyaşlarını tutamadı.Brezilyalı yıldızı, Belçikalı Vincent Kompany teselli etti.