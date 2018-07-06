  • BIST 98.734
  • Altın 184,488
  • Dolar 4,5703
  • Euro 5,3728
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKA48 ilde dev operasyon

Neymar 14 dakika yerde yattı

»
Neymar 14 dakika yerde yattı
Meksika maçında zaman geçirdiği için eleştirilen Brezilya yıldız, oynadığı 4 maçta yerden kalkamadı

2018 Dünya Kupası’nın en çok konuşulan futbolculardan biri olan Neymar’ın kendini sık sık yere atması dünya basınında alay konusu olmaya devam ediyor.

Özellikle Meksika maçında Layun’un faulü sonrasında zaman geçirmek için uzun süre yerde kalan Neymar tüm sporseverlerden büyük tepki toplamıştı.

İsviçreli haber portalı ‘RTS’ yıldız futbolcunun forma giydiği 4 karşılaşmada toplam 13 dakika 50 saniye yerde kaldığını belirtti. Sadece Meksika maçında 5 dakika 29 saniye boyunca yerden kalkmayan Neymar , 1-1 biten İsviçre mücadelesinde ise 3 dakika 40 saniye yerde yattı.

Brezilyalı oyuncunun en az vakit geçirdiği karşılaşma ise 1 dakika 56 saniye ile Sırbistan maçı.

‘Düşen top’ ödülü almalı
İngilizlerin ünlü gazetesi Sun da Neymar’ı eleştirirken, “Bu yılki Ballon D'Or ödülünün ismini değiştirerek Fallon D'Floor olarak Neymar’a vermek lazım” ifadelerini kullandı.

Brezilya - Meksika maçında 6 dakikalık uzatma verildiğini hatırlatan gazete “Neymar, Meksika maçında 5 dakika 29 saniye yerde kaldı. Hakemin verdiği 6 dakikalık uzatma sadece Neymar’ın yerde yattığı süreye eşit” sözlerine yer verdi.

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da piste çıkıyor06 Temmuz 2018 Cuma 14:56
  • TPFD, kulüpsüz futbolculara kucak açtı06 Temmuz 2018 Cuma 14:41
  • Fenerbahçe için Yannick Bolasie iddiası06 Temmuz 2018 Cuma 14:12
  • Japonya'dan Galatasaray'a teşekkür06 Temmuz 2018 Cuma 14:10
  • Tarihi transferde geri sayım!06 Temmuz 2018 Cuma 11:51
  • Belçika maçı öncesi Brezilya'ya şok haber06 Temmuz 2018 Cuma 11:05
  • Fikret Orman'dan Vida ve Babel kararı06 Temmuz 2018 Cuma 10:15
  • Kolombiya'ya çoşkulu karşılama06 Temmuz 2018 Cuma 10:12
  • Beşiktaş'ın muhtemel rakibi netleşti06 Temmuz 2018 Cuma 09:38
  • İngilizlerin şaşırtan su şişesi taktiği!06 Temmuz 2018 Cuma 09:32
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim