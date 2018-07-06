Neymar 14 dakika yerde yattı

Meksika maçında zaman geçirdiği için eleştirilen Brezilya yıldız, oynadığı 4 maçta yerden kalkamadı

2018 Dünya Kupası’nın en çok konuşulan futbolculardan biri olan Neymar’ın kendini sık sık yere atması dünya basınında alay konusu olmaya devam ediyor.

Özellikle Meksika maçında Layun’un faulü sonrasında zaman geçirmek için uzun süre yerde kalan Neymar tüm sporseverlerden büyük tepki toplamıştı.

İsviçreli haber portalı ‘RTS’ yıldız futbolcunun forma giydiği 4 karşılaşmada toplam 13 dakika 50 saniye yerde kaldığını belirtti. Sadece Meksika maçında 5 dakika 29 saniye boyunca yerden kalkmayan Neymar , 1-1 biten İsviçre mücadelesinde ise 3 dakika 40 saniye yerde yattı.

Brezilyalı oyuncunun en az vakit geçirdiği karşılaşma ise 1 dakika 56 saniye ile Sırbistan maçı.

‘Düşen top’ ödülü almalı

İngilizlerin ünlü gazetesi Sun da Neymar’ı eleştirirken, “Bu yılki Ballon D'Or ödülünün ismini değiştirerek Fallon D'Floor olarak Neymar’a vermek lazım” ifadelerini kullandı.

Brezilya - Meksika maçında 6 dakikalık uzatma verildiğini hatırlatan gazete “Neymar, Meksika maçında 5 dakika 29 saniye yerde kaldı. Hakemin verdiği 6 dakikalık uzatma sadece Neymar’ın yerde yattığı süreye eşit” sözlerine yer verdi.