New York'ta Patlama

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kenti güne terör alarmıyla başladı. Manhattan'da bir saldırgan, metroya giden altgeçitte üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada saldırgan dahil 4 kişi yaralandı. Yaralananların durumunun ağır olmadığı belirtiliyor.

Patlamanın ardından olay yerinde büyük bir panik yaşandı. Çok sayıda polis ve itfaiyeci bölgeye sevkedildi. Ellerinde ve karnında yanıklar oluşan ve hastanaye kaldırılan saldırgan gözaltına alındı. Saldırının hemen ardından şüphelinin yerde yatarken çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.