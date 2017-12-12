Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kenti güne terör alarmıyla başladı. Manhattan'da bir saldırgan, metroya giden altgeçitte üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada saldırgan dahil 4 kişi yaralandı. Yaralananların durumunun ağır olmadığı belirtiliyor.
- Patlamanın ardından olay yerinde büyük bir panik yaşandı. Çok sayıda polis ve itfaiyeci bölgeye sevkedildi. Ellerinde ve karnında yanıklar oluşan ve hastanaye kaldırılan saldırgan gözaltına alındı. Saldırının hemen ardından şüphelinin yerde yatarken çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.
New Yorklu yetkililer, patlamayı terör saldırısı girişimi olarak niteledi. Saldırganın kimliği 27 yaşındaki Akayed Ullah olarak açıklandı.
Brooklyn'de yaşayan saldırganın vucüdüna boru tipi bomba sardığı belirtiliyor. Amerikalı yetkililer bombanın el yapımı olduğunu duyurdu.
Saldırganın tek başına hareket ettiği tahmin ediliyor. DAEŞ'ten ilham aldığı ancak örgütle bağlantısının bulunmadığı yönünde bilgiler var.
New York polisi, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. New York'ta 31 Ekim'de de bir saldırgan Dünya Ticaret Merkezi yakınlarında kiralık kamyonetini kalabalığın üzerine sürmüş, saldırıda 8 kişi yaşamını yitirmişti.
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New York'ta Patlama
Amerika Birleşik Devletleri'nin en kalabalık kenti New York'ta metro istasyonu bağlantı tünelinde bir patlama oldu. Saldırgan hariç 3 kişi hafif yaralandı. Yetkililer saldırıyı gerçekleştirenin kimliğini Bangladeş kökenli 27 yaşındaki Akayed Ullah olarak
Etiketler: ABD
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