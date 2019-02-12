New York'ta Çağla, Didem rüzgarı

Ünlü moda tasarımcısı Hakan Akkaya, yeni koleksiyonunu New York Moda Haftası kapsamında sergiledi.

Hakan Akkaya, Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye Tanıtım Grubu işbirliğiyle New York Fashion Week'te ‘GlamRock’ adını verdiği defilesini moda severlerin beğenisine sundu.

Bu yıl üçüncü kez NYFW kapsamında defile yapan moda tasarımcısı, ard arda New York Fashion Week takviminde yer alan ilk Türk modacı oldu.



GlamRock defilesinde ünlü top model Çağla Şıkel ve Didem Soydan podyuma çıktı. Geçtiğimiz yıllarda yaptığı New York Fashion Week defilelerinde Türk müziği kullanma alışkanlığını bu sene de bozmayarak Barış Manço ‘Dönence’, Zeki Müren ‘Yaralı Gönlüm’ şarkılarını tercih etti. Akkaya defilede 180 parçalık koleksiyonundan parçalar tanıttı.

Koleksiyonda siyahın yanısıra ışıltılı griler, gold ve mavi renklerde kumaşlar kullanılırken, deri kumaşların zımba ve spark materyallerle buluşması koleksiyonun güçlülüğünü ortaya koydu.

Koleksiyonda 10.000 adet spark ve zımba kullanıldı. Kostümler, kendi kumaşından özel yaptırılan platformlu botlar ve çizmelerle kombinlenirken, aynı kumaştan eldivenler ilgi çekici tamamlayıcı aksesuar olarak kullanıldı.