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New York'ta bomba alarmı!

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New York'ta bomba alarmı!
ABD'de Beyaz Saray, eski başkanlar Bill Clinton ve Barack Obama ile milyarder George Soros'a gönderilen şüpheli paketin ardından Amerikan televizyon kanalı CNN International kanalı da hedef oldu.

Beyaz Saray, Obama ve Clinton'a patlayıcı cihaz gönderilmesinin ardından CNN'in New York'taki ofisleri de şüpheli paket nedeniyle boşaltıldı.

CNN'in New York'taki ofisinin de bulunduğu Time Warner Center binası, şüpheli bir paket gönderilmesi nedeniyle tahliye edildi. Olayın önceki ihbarlar ile bağlantılı olup olmadığı henüz kesinleşmedi.

CNN, kanalın New York’tan yayın yaptığı Time Warner binasının tahliye edildiğini duyurdu. Buna göre, kanalın posta ofisinde şüpheli bir paket bulundu. CNN binasının önündeki cadde trafiğe kapatılırken, bölgeye çok sayıda polis aracı gönderildi.

New York Polisi'nin, binaya gönderilen bombayı etkisiz hale getirdiği açıklandı.

İkiz gökdelenlerden oluşan Time Warner Center, 230 metre yüksekliğinde ve 55 kattan oluşuyor.

ABD'de üst üste bomba alarmı

Bill ve Hillary Clinton çiftinin evine gönderilen bir pakette patlayıcı cihaz bulunduğu duyuruldu. Ardından ABD'nin bir diğer eski başkanı Barack Obama'nın da evine bombalı paket gönderildiği belirtildi.

Sonrasında ise Beyaz Saray'a gönderilmeye çalışılan bombalı paketin yakalandığı belirtildi.

ABD'li yetkililer, Bill ve Hillary Clinton çiftinin New York'taki evine gönderilen bir paketin içerisinde bomba bulunduğunu açıkladı.

Paketin içerisine yerleştirilen bombanın, geçtiğimiz pazartesi günü ABD'li milyarder yatırımcı George Soros'a gönderilen bomba ile benzer özellikler taşıdığı belirtildi.

ABD gizli servisi CIA, önceki başkan Barack Obama'nın Washington'daki evine de bombalı paket gönderildiğini duyurdu.

Olayın ardından ABD Başkanı Donald Trump bir açıklama yaptı ve Beyaz Saray'ın bu iki olayı da ciddi şekilde ele aldığını belirtti.

CNN International kanalı, Beyaz Saray'a gönderilen bir bombalı paketin engellendiğini iddia etti.

 

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