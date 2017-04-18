16.04.2017 tarihinde yapılan referandum sonuçları tüm dünyada, özellikle Amerika'da gündem oluşturdu ve gazetelerde konuya geniş yer verildi. Washington Post gazetesi Türkiye'de anayasa referandumu sonucu bölünme olduğunun altını çizerken, ''Evet'' ile sonuçlanan referandum sonucu başbakan Binali Yıldırım'ın görevinin elinden alınacak olmasına rağmen sonucu kutladığını ve ''Halk oylamasının kaybedeni yoktur, kazanan Türkiye'dir '' şeklinde yorum yaptığını fakat başbakanın dediği gibi bir birliğin görülmediğini yazdı. Washington Street gazetesi referandum ile ilgili Washington'dan resmi bir açıklama gelmediğini belirtti. Muhalefet partileri oyların tekrar sayılmasını isteyerek sonuçları protesto ettiler. Türkiye demokrasisinin fazlasıyla eksiği olmasına rağmen geçmiş yıllarda yapılan seçimle büyük ölçüde adil görünüyordu fakat referandum gecesi Yüksek Seçim Kurulunun dengesiz tavırları ve muhalefetin dikkat çektiği mühürsüz pusula ve zarflardan dolayı bu oylama öncekiler gibi değildi Washington Post gazetesi aradaki oy farkından dolayı Erdoğan'ın kazanmış olsa dahi istediği gibi açık ara bir zafer elde edemediğini belirtti.
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New York temsilcimiz Zuhal Şengül'ün Gözlemleri
New York temsilcimiz Zuhal Şengül 2017 referandum sonuçlarının Amerika'da nasıl yorumlandığını yazdı.
Etiketler: ZUHAL ŞENGÜL, REFERANDUM, AMERİKA, WASHİNGTON POST
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