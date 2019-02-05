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New York moda haftası öncesi hazırlık

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New York moda haftası öncesi hazırlık
38 yaşındaki Tülin Şahin, detoksa girdi. Ünlü model 'mucize' dediği özel bir detoks karışımıyla toksinlerinden arınarak, yıllara meydan okuyan güzelliğine güzellik katıyor.

Azeri modacı Rufat İsmayil'in 13 Şubat'ta New York Moda Haftası'ndaki defilesinde podyuma çıkacak olan Tülin Şahin, detoksa girdi.
Her gün sahilde ortalama 14 kilometre yürüyen 38 yaşındaki model, spor sonrası da özel bir karışıma başvurdu. Tülin Şahin, mucize iksirinin tarifini Instagram'da paylaştı. 

Ünlü manken, kısa sürede ödem atmak için zencefil, zerdeçal, salatalık, havuç, nar, limon, kırmızı biber, sarı biber, chia tohumu, karabiber, Hindistan cevizi rendesi ve sudan oluşan özel bir karışım tüketiyor. Şahin'in özel karışımında antioksidan deposu nar da var. 

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