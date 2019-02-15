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New York Fashion Week’e damga vurdular

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New York Fashion Week’e damga vurdular
Tülin şahin ve Günay Musayeva New York Fashion Week'te Afffair:'' The Butterfly Effect' koleksiyonunu tanıtan ünlü modeller geceye damga vurdu.

Jennifer Lopez, Ashanti, Bebe Rexna, Paris Hilton gibi dünyaca ünlü isimlere özel kıyafet tasarlayan Türk asıllı Azeri modacı modacı Rufat İsmayil dün, New York Fashion Week'te Afffair:'' The Butterfly Effect' koleksiyonunu tanıttı. Defileye Tülin Şahin ve Günay Musayeva damga vurdu.
Los Angeles'ta açtığı shoowroom ardından New York Times Square'da shoowroom açmayı planlayan Türk asıllı Azeri moda tasarımcısıRufat İsmayıl NYFM kapsamında yaptığı ikinci defilesiyle New York Fashion Week takviminde arka arkaya yer alan ilk Türk asıllı Azeri modacı olarak bir ilke imza attı.

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