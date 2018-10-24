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New Yok Times: Kaşıkçı cinayetinde S.Arabistan Erdoğan'a rüşvet teklif etti

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New Yok Times: Kaşıkçı cinayetinde S.Arabistan Erdoğan'a rüşvet teklif etti
New York Times gazetesi'nin Türk yetkiliere dayandırdığı haberinde, Suudi Arabistan'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a Cemal Kaşıkçı cinayetinin peşini bırakması için rüşvet teklif ettiğini ileri sürdü.

Bu iddiaya göre, Suudi Arabistan ekonomik yardım ve Katar ambargosunu kaldırmayı önerdi, Erdoğan reddetti.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre haberde, Prens Halid bin Faysal’ın Erdoğan’la biraraya gelerek konunun peşini bırakmasını istediği belirtildi.

Buna göre, Faysal Erdoğan’ı ikna etmek için bir dizi öneride bulundu, bunların arasında Türkiye’ye mali yardım ve yatırım sözü, aynı zamanda Katar üzerindeki ambargoyu da kaldırma vaadi bulunuyordu. Haberde, Erdoğan’ın yardımcılarına ‘bu teklifi siyasi rüşvet olarak tanımlayıp öfkeyle reddettiğini’ anlattığı belirtildi.

Faysal’ın 11 Ekim’de Ankara’ya gelerek Kral’ın mesajlarını Erdoğan’a ilettiği ifade edilmişti.

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