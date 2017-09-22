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Nevin benden 260 bin TL istedi

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Nevin benden 260 bin TL istedi
Şarkıcı Nevin'le kısa süreli bir ilişki yaşayan Mehmet Ali Erbil, canlı yayında tüm merak edilenleri anlattı.

61 yaşındaki Mehmet Ali Erbil bir süredir kendisinden 34 yaş küçük olan şarkıcı Nevin ile birlikteydi.Genç şarkıcının 2 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Çıkan haberler karşısında sessizliğini bozan Mehmet Ali Erbil, 'Duymayan Kalamasın' programına telefonla bağlandı ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

 İşte Mehmet Ali Erbil'in o açıklamaları:

Benim için aile kavramı çok önemli bugüne kadar eşlerime olsun çocuklarıma olsun hep korumacı oldum, hep saygılı davrandım. Bu konularda konuşmak istemiyorum. Ama artık olaylar öyle bir raddeye geldi ki bir çocuk bir yavru iki insanın sevgisinden oluşur, böyle bir şey yok ortada. İki, üç kez görüştüğüm insandan ben nasıl çocuk sahibi olabilirim? Bugüne kadar böyle bir şey yaşamadım, böyle bir şey yaşamam da. Ama daha önceki çocuklarım seviden doğmuş parçalarım. İş başka raddeye geldi 2. el arabaya kadar istediler benden. 260 bin TL değerinde. Nevin hamileliği sonlandırdı.

Mehmet Ali Erbil'den sonra programa bağlanan şarkıcı Nevin isyan etti ve çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

İşte Nevin'in açıklamaları: Hayır, hamile değilim. Aldırdım çocuğu. Mustafa Erbil ve yakın arkadaşıyla beraber gittik çocuğu aldırdım.  Tek kırıldığım nokta 3 gün görüştüğüm insan demesiydi. Gerçekten sevdim o biliyor. Ben ondan bir şey istemedim. Ben araba falan istemedim kesinlikle öyle bir şey yok. Benim derdim para olsaydı giderdim yurtdışına çocuğu da doğururdum, istediğimi de alırdım. Ama ben öyle biri değilim. Bana dedi ki 'Ben hastayım, iyi değilim çocuk sakat olabilir' ben de bu yüzden aldırdım. Beni bütün çocuklarıyla eski eşleriyle tanıştırdı. İki üç kez görüşme gibi bir durumumuz olmadı. Ben onun yanında iki kez hastanede kaldım, ona bir şey olacak diye koşturdum sürekli. Onun yaptığı şu an insafsızlık vicdansızlık. Ben hamilelik dönemim de onunla konuştum sürekli. Sonra Mehmet Ali'yi bir kızla gördüm magazinde yazdım cevap vermedi. Bu olaylardan önce yakın arkadaşı evime geldi 'biz senin yanındayız, maddi-manevi her şekilde yanındayız. Bir senelik kiranı da veriyoruz senin 35 bin TL' dedi. Ben de 'bana harçlık falan göndermenize gerek yok, 35 bin çok benim için 30 bin yeter bana' dedim. Sonra benimle çok görüşememeye başladı. Aradım Mehmet Ali'yi 'yeni sevgili yapmışsın, ben karnımda senin çocuğunu taşıyorum, ikinci el bir araba istiyorum ben' dedim. Ama fiyat falan yok. 'Ben araba alamam durumum kötü' dedi. Ben de 'tamam' dedim kapattım konuyu. Çocuğu aldırdıktan sonra çantama 5 bin dolar attılar ve beni bir daha arayıp sormadılar. Aradım telefonlarıma cevap vermediler.

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