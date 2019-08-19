NETFLİX TÜRKİYE'DEN ÇEKİLİYOR MU?

CHP Milletvekili Özgür Karabat, RTÜK'e internet üzerinden yayın yapan platformları denetleme yetkisi verilmesinin ardından Netflix'in Türkiye pazarından çekilme kararı aldığını iddia etti.

Sacitaslan.com'un haberine göre; sosyal medyada ‘Netflix’in Türkiye pazarından çıkacağı’ iddia edildi.

CHP Milletvekili Özgür Karabat, resmi Twitter hesabından “Netflix, RTÜK’ün sansüründen dolayı Türkiye’den çekiliyor. “Bir kereden bir şey olmaz” diyen anlayışın uluslararası bir platformun ahlakını sorgulaması gerçekten takdire şayan! AKP, krallıkla yönetilen Katar’da bile olmayan sansür anlayışıyla tarihe geçti!” açıklamalarında bulundu.