Netflix beklentileri aştı

Online medya platformu Netflix, 2016 son çeyreğinde beklentileri aşınca hisse senetleri de yüzde 8 değer kazandı.

Netflix, 2016 yılının son çeyreğinde fiyatlarına yaptığı zamma rağmen 5.2 milyonluk beklenen yeni abone sayısını 7.1 milyona çıkarmayı başardı.

Araştırma firması FactSet, Netflix'in bu dönemde ABD dışında 3.73 milyon, ABD'de ise 1.44 milyon yeni abone kazanması öngörülürken, bu rakamların yine aynı sırayla 5.12 milyon ve 1.93 milyon olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Bu veriler, Netflix'in bir çeyrekte en çok abone kazandığı döneme imza atmasını da sağladı.

Netflix'in toplam üye sayısı ABD'de 49 milyon 431 bine, ABD dışı ülkelerde 44 milyon 365 bine ulaşarak toplamda 94 milyona yaklaştı.

"ABONELER YENİ FİYATA ALIŞTI"

Fiyatlardaki artışa rağmen yeni abone sayısındaki gözle görülür artış, analistlerin de dikkatini çekti. "Conlumino" isimli analiz firması adına konuşan Neil Sanders, fiyatlardaki artışa rağmen yaşanan bu sıçramayı Netflix'in zirvede tek başına kalmasına bağladı.

ORJİNAL İÇERİK ARTACAK

Geçtiğimiz yıl abonelerine toplam 600 saatlik orjinal içerik sunan Netflix, 2017'de bu rakamı toplam 1000 saate yükseltmeyi planlıyor. Ünlü komedyen Jerry Seinfeld, bu planlar çerçevesinde Netflix'de yayınlanacak "Comedians In Cars Getting Coffee" programında boy gösterecek.

GELİRİ ARTTI

Netflix'ten yapılan açıklamaya göre, geçen yılın dördüncü çeyreğindeki gelirin, 2015'in aynı dönemine göre yüzde 36 artışla 2,48 milyar dolar olduğu bildirildi. Şirketin geliri 2015'in aynı döneminde 1,82 milyar dolar olmuştu.

Şirketin geçen yılın dördüncü çeyreğinde net karı da yüzde 54 artarak 66,8 milyon dolar oldu. Netflix, 2015'in ekim-aralık döneminde 43,2 milyon dolar net kar açıklamıştı.

BORSADA DA YÜKSELDİ

Netflix'in, net kar ve gelirindeki artışın ardından New York Borsası'nın kapanmasını takiben yapılan sınırlı işlemlerde hisse başına değeri yüzde 9,2 artarak 145,52 dolara kadar yükseldi.