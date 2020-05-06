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Nesrin'in Büyük Mutluluğu

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Nesrin'in Büyük Mutluluğu
Koronavirüs salgını sebebiyle yaklaşık bir aydır kapalı olan kuaförlerin, 11 Mayıs tarihinde açılmasına yönelik karar Nesrin Cavadzade'yi sevindirdi.

Yasak Elma dizisinde rol alan Nesrin Cavadzade setlere verilen aranın ardından evinde karantinaya girmişti.

Bu süreçte oldukça sıkılan güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde “Kafamı kazımakla, bu saçın her teline kurban olayım arasında gidip geliyorum” mesajını yazmıştı.

Corona virüs salgını sebebiyle yaklaşık bir aydır kapalı olan kuaförlerin, 11 Mayıs tarihinde açılmasına yönelik karar Nesrin Cavadzade'yi sevindirdi.

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Bu mutluluğunu paylaşıma döken oyuncu ,“11 Mayıs’ta kuaförler açılıyormuş” notuyla gülen bir fotoğrafını Instagram'a yükledi.

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