Nesrin Cavadzade, yabancı dil sayısını 6'ya çıkartacak. Rusça, İspanyolca, Azerice, İngilizce bilen güzel oyuncu, boş zamanlarını değerlendirmek için Arapça ve Japonca öğreneceğini söyledi.
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Nesrin, Dünya'nın en zor dillerine merak sardı
‘Bizim Hikaye’ dizisinden geçtiğimiz haftalarda ayrılan Nesrin Cavadzade, önceki gün City's AVM'de görüntülendi.
Etiketler: Nesrin cevadzade, Rusça, İspanyolca, Azerice, İngilizce, arapça, japonca
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Nesrin, Dünya'nın en zor dillerine merak sardı‘Bizim Hikaye’ dizisinden geçtiğimiz haftalarda ayrılan Nesrin Cavadzade, önceki gün City's AVM'de görüntülendi.
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