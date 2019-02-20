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Nesrin, Dünya'nın en zor dillerine merak sardı

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Nesrin, Dünya'nın en zor dillerine merak sardı
‘Bizim Hikaye’ dizisinden geçtiğimiz haftalarda ayrılan Nesrin Cavadzade, önceki gün City's AVM'de görüntülendi.

Nesrin Cavadzade, yabancı dil sayısını 6'ya çıkartacak. Rusça, İspanyolca, Azerice, İngilizce bilen güzel oyuncu, boş zamanlarını değerlendirmek için  Arapça ve Japonca öğreneceğini söyledi.

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