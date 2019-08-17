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NESRİN CEVADZADE'DEN AŞK İDDİALARINA YANIT!

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NESRİN CEVADZADE'DEN AŞK İDDİALARINA YANIT!
Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, Aşk Tesadüfleri Sever adlı filmdeki rol arkadaşı Yiğit Kirazcı ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt verdi.

MedyaRadar.com'un haberine göre; Usta yönetmen Ömer Faruk Sorak’ın milyonlarca seyirciye ulaşan Aşk Tesadüfleri Sever filminin, merakla beklenen ikincisi için çekimleri sürerken ortaya adılan bir iddia herkesi şaşırttı. Başrollerinde Nesrin Cavadzade'nin ve Yiğit Kirazcı'nın olduğu film setinde arkadaşlıkları aşka dönüştü iddiası ortaya atıldı. 
"HABERLERE GÜLÜYORUM"
Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade ise, Instagram hesabından açıklama yaparak iddiaları yalanladı ve "Yalan haber, teşekkürler'' paylaşımında bulundu. Cavadzade gülerken çekilen pozlarını da "Haberlere gülüyorum" notuyla paylaştı.

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