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Nesrin Cavadzade: Yemin ederim ben de lahmacun yiyorum

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Nesrin Cavadzade: Yemin ederim ben de lahmacun yiyorum
Fotoğraflarıyla sosyal medyada fenomen olan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, fit vücudunun sırrını açıkladı. Cavadzade, "Ben de künefe yiyorum ama sonra koşuyorum" dedi

Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Önceki gün Nesrin Cavadzade'nin Instagram hesabından paylaştığı göbeğini açıkta bırakan fotoğrafı, kısa sürede 130 bin kişi tarafından beğenildi. 

"YEMİN EDERİM BEN DE LAHMACUN YİYORUM"

Bir hayranının ‘Üç lahmacun ve bir künefeden sonra bu vücudu görmemeliydim.’ şeklindeki sözlerine sanatçı, ‘Yemin ediyorum ben de yiyorum, ama sonra koşuyorum.’ diye cevap verdi. 

Cavadzade'nin geçtiğimiz günlerde paylaştığı bu yatak pozu çok sayıda beğeni almıştı.

Netflix, dünya genelinde oldukça ilgi gören İspanyol yapımı La Casa De Papel dizisinin üçüncü sezonunun yayınlanacağını mayıs ayında duyurmuştu. Nesrin Cavadzade'nin de 'İstanbul' karakterine hayat vereceği ileri sürülmüştü.

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