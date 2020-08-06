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Nesrin Cavadzade kankasıyla öpüşme pozunu paylaştı

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Nesrin Cavadzade kankasıyla öpüşme pozunu paylaştı
Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından bir arkadaşıyla dudak dudağa poz verdiği anları paylaşan Nesrin Cavadzade, kalbinin boş olduğunu ve öptüğü kişinin kankası olduğunu söyledi.

FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde rol alan Nesrin Cavadzade önceki gün Nişantaşı'nda alışverişteydi. Bir mağazadan terlik alan oyuncu, çıkışta muhabirlerle sohbet ederek bir erkekle öpüştüğü fotoğrafı hakkında konuştu.

"O BENİM YÜZYILLIK KANKAM, YANAĞI TUTTURAMADIK"

Milliyet'te yer alan habere göre: Geçtiğimiz günlerde Serhat Şengül'le dudak dudağa olduğu bir fotoğrafını Instagram'da paylaşan Cavadzade, "Yeni bir aşk mı" sorusuna şöyle yanıt verdi: "İbrahim Tatlıses'in 'Urfa'da Oxford vardı da biz mi okumadık kardeşim' dediği gibi, ben de diyorum ki 'Alfa erkeği vardı da biz mi sevmedik?' Alfa erkeği yok. O yüzden kalbim boş. Paylaştığım fotoğraftaki arkadaş ise benim yüzyıllık kankam. Yanağı tutturamadık fotoğrafta. Yanakla dudak arasında bir şey çıktı."

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