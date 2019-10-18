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NESLİHAN DOĞRUSÖZ: "BÜŞRA İLE EVLENMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ!"

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NESLİHAN DOĞRUSÖZ: "BÜŞRA İLE EVLENMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ!"
Ameliyat ile cinsiyet değiştiren, "İşte Benim Stilim" programından Neslihan Doğrusöz olarak tanıdığımız Doruk Doğrusöz, uzman klinik psikolog Gökhan Çınar'ın sunduğu Katarsis X-TRA programının konuğu oldu.

Çok küçük yaşlarda aslında erkek olduğunu hisseden ve çocukluğundan itibaren hikayesini tüm açıklığı ve samimiyetiyle Gökhan Çınar'a anlatan Doruk Doğrusöz, programda şu sözleri sarf etti: ''Annem, bir erkek arkadaşım yok diye karalar bağlıyordu çünkü görüyorlar ve fark ediyorlardı. Eve hep kız arkadaşlarım geliyordu. Babam değişmemi istediği için odama hep posterler asardı belki bir etkisi olur diye. Ortalıkta erkek gibi dolanıyordum. Bir gün babam aradı ve 'Ben her şeyi biliyorum, ne ölüne gelirim ne ölüme gel' dedi. Ben hiçbir şey söylemedim ve telefonu kapattık. Hayatta kendine tehlikesi olan insan sevdiklerinden kopan insandır.''

"BÜŞRA İLE EVLENMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ!"

Gökhan Çınar'ın aşık olduğunda nasıl bir adam oluyorsun sorusu üzerine çok duygusal, romantik ve kıskanç olduğunu belirten Doğrusöz, sözlerine şu şekilde devam etti: ''Çok destekçiyim ve sahiplenici olabiliyorum. Büşra ile evlenmeyi düşünüyoruz ve hatta çok güzel  bir evlilik düşünüyorum. Baba olmak istiyorum, askere gitmek istiyorum. Kimse benim nasıl bir baba olacağımı bilemez, nasıl bir baba olma hayalim olduğunu da bilemez. Maddi durumum yerinde olduğunda en büyük hayalimi gerçekleştirip çocuk evlat edinmek istiyorum.''

Değişim, hastane, ameliyatlar ve bu süreci hayatının en keyifli zamanları olarak tanımlayan Doruk Doğrusöz: ''Testosteron sinir yapıyor fakat sesimin değişmesinden yüzümdeki hatların belirginleşmesine kadar her aşamasından keyif aldığım bir süreç yaşıyorum. Cinsiyet sürecim Cerrahpaşa'da başladı. Önce başvuru yaptım ve hastane kararımın kesin olduğumu anladığında süreç başladı. Hormon ilaçları almaya başlıyorsunuz ve operasyonlar geçiriyorsunuz. Zor tarafları da var tabii ki. Mesela bir erkek olarak hastanede kadın bölümlerine giriyorsunuz, kontroller yapılıyor ama dediğim gibi benim adıma hep sonuç önemli olduğu için o sürece başlarken bütün bayrakları indirdim. Doktor ne zamandır kadınlardan hoşlanıyorsunuz diye sorduğunda ise siz ne zamandan beri kadınlardan hoşlanıyorsanız o zamandan beri dedim. Yıllardır hayalini kurduğum bir şeydi.'' sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

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