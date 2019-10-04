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NESLİHAN ATAGÜL'E ZEYNA BENZETMESİ!

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NESLİHAN ATAGÜL'E ZEYNA BENZETMESİ!
Neslihan Atagül'ün Instagram'a yüklediği fotoğraf adeta beğeni yağmuruna tutuldu.

Uzun bir aradan sonra ekranlara Star Tv'de yayınlanacak 'Sefirin Kızı' isimli projeyle geri dönecek olan Neslihan Atagül, dizinin başrolünü yakışıklı oyuncu Engin Akyürek ile paylaşacak.

 

1 SAATTE 200.000 BEĞENİ

Şu sıralar dizi çekimleri yüzünden oldukça yoğun olan güzel oyuncu Instagram'da paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Sekiz milyon takipçili hesabında son paylaştığı fotoğrafı bir saatte 200.000'den fazla beğeniye ulaştı. Gelen binlerce yorumda hayranları Atagül'e sevgisini iletti.

ZEYNA'YA BENZETTİ

Güzel oyuncunun fotoğrafına yorum yapan oyuncu arkadaşı Gülcan Arslan, Neslihan Atagül'ü ünlü dizi karakteri Zeyna'ya benzetti. 1995 yılından 2001 yılına kadar yayın hayatına devam eden Zeyna, savaşçı bir prensesi konu alan kült bir dizi.

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