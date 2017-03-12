Burak Özçivit ile Fahriye Evcen geçen çarşamba Almanya Solingen’de nişanlanmıştı. Burak Özçivit’in ‘Kara Sevda’da başrolü paylaştığı Neslihan Atagül telefonla Fahriye Evcen’i arayıp tebrik etti, buzları eritti.
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Neslihan Atagül'den Fahriye Evcen'e tebrik telefonu!
Etiketler: Neslihan Atagül, Fahriye Evcen
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- 17:48 - Neslihan Atagül'den Fahriye Evcen'e tebrik telefonu!
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