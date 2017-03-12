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SON DAKİKA8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!

Neslihan Atagül'den Fahriye Evcen'e tebrik telefonu!

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Neslihan Atagül'den Fahriye Evcen'e tebrik telefonu!
Bir süredir araları bozuk olan Neslihan Atagül ve Fahriye Evcen'in arasındaki buzlar eridi.

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen geçen çarşamba Almanya Solingen’de nişanlanmıştı. Burak Özçivit’in ‘Kara Sevda’da başrolü paylaştığı Neslihan Atagül telefonla Fahriye Evcen’i arayıp tebrik etti, buzları eritti.

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